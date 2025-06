Liverpool è d’accordo con £ 40 milioni per il difensore di Bournemouth Kerkez

Il Liverpool si prepara a rinforzare la propria rosa con un colpo importante: Milos Kerkez, promettente difensore del Bournemouth, potrebbe trasferirsi ad Anfield per circa 40 milioni di sterline. A soli 21 anni, il talento magiaro ha impressionato nelle ultime stagioni e ora si appresta a fare il grande salto nella Premier League, portando energia e qualità alla difesa dei Reds. Un’affare che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato...

2025-06-20 16:04:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Liverpool è sul punto di aggiungere Milos Kerkez alla loro squadra in un trasferimento di £ 40 milioni da Bournemouth. Il difensore sinistro molto apprezzato è pronto a passare ad Anfield dopo due stagioni forti con le ciliegie. Kerkez, 21 anni, dovrebbe unirsi ai possessori del titolo della Premier League, con Bournemouth che si muove per portare il pieno terzino di Rennes Adrien Truffert in sostituzione. La firma dell’Internazionale ungherese arriva in mezzo a una grande estate di investimenti per Liverpool, che si avvicina anche a un accordo da £ 116 milioni da record per il centrocampista attaccante di Bayer Leverkusen Florian Wirtz. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Ex Milan, Kerkez verso il Liverpool: il Bournemouth chiede 18 volte tanto rispetto a quanto lo hanno ceduto i rossoneri

Il Liverpool ha chiuso per l'arrivo di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen: dopo settimane di trattative, il club tedesco incasserà 150 milioni di euro, bonus compresi Dopo Frimpong e con Kerkez del Bournemouth ormai a un passo, i Reds hanno piazzato un c

Il Liverpool si assicura uno dei migliori terzini sinistri dell'ultima Premier League. Milos Kerkez ha disputato 38 partite, realizzando 2 gol e 6 assist con la maglia del Bournemouth. L'ungherese classe 2003 è passato per una stagione nella Primavera del Milan,

Il Liverpool concorda un nuovo terzino sinistro da 40 milioni di sterline dal Bournemouth in attesa di notizie su Wirtz - Potremmo essere a pochi giorni dal Liverpool che conferma un accordo da record per ingaggiare Florian Wirtz per 116 milioni di sterline, 136 milioni di euro,

Liverpool scatenato: dopo Wirtz e Frimpong è fatta anche per Kerkez - Liverpool, 20 giugno 2025 – Archiviata la vittoria della Premier League, il Liverpool continua nella costruzione della squadra per la prossima stagione.