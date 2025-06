LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | vince Marc Marquez davanti ad Alex Bagnaia 3° e deluso

Il Gran Premio di Italia 2025 è una battaglia emozionante tra i piloti più veloci del motomondiale. Marc Marquez, in sella alla Ducati, conquista la vetta davanti a un deluso Alex Bagnaia. Rimani aggiornato sulla corsa, scopri chi si aggiudicherà il titolo e vive l'adrenalina di questa stagione straordinaria.

15:25 CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2025 (dopo Sprint GP Italia) 1 Marc Marquez (Ducati) 245 2 Alex Marquez (Ducati) 210 3 Francesco Bagnaia (Ducati) 147 4 Franco Morbidelli (Ducati) 118 5 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 104 6 Johann Zarco (Honda) 97 7 Marco Bezzecchi (Aprilia) 83 8 Pedro Acosta (KTM) 76 8 Fermin Aldeguer (Ducati) 74 10 Fabio Quartararo (Yamaha) 59 11 Maverick Viñales (KTM) 54 12 Ai Ogura (Aprilia) 43 13 Luca Marini (Honda) 38 14 Brad Binder (KTM) 35 15 Enea Bastianini (KTM) 35 16 Jack Miller (Yamaha) 31 17 Alex Rins (Yamaha) 31 18 Joan Mir (Honda) 27 15:26 L'ordine d'arrivo della Sprint Race di MotoGP: Marc MARQUEZ (SPA) 19'31?416.

MotoGP, Di Giannantonio su Marquez: “Ha un talento straordinario, per vincere devi essere più abile” - Nel Motomondiale 2025, Fabio Di Giannantonio guarda con ammirazione alla supremazia di Marc Marquez. Consapevole del talento straordinario del campione spagnolo, Di Giannantonio cerca di trasformare questa ispirazione in motivazione per la sua carriera.

“Il mio problema con i tifosi italiani dal 2015 ad oggi? Non posso negare che da allora ci siano stati dei momenti di tensione, ma continua a migliorare. Rossi? Non l’ho più risentito”. - Marc Marquez Fonte: La Repubblica #MemasGP #MotoGP #Motomondiale Vai su Facebook

