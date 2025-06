LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | via alla Q1 Bastianini cerca di superare il taglio

L’attesa è finita: la Q1 del GP Italia 2025 di MotoGP sta per iniziare, con Bastianini determinato a superare il taglio e conquistare una posizione in prima fila. I piloti sono pronti a scendere in pista, pronti a dare il massimo per dominare questa fase cruciale. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale sull’emozionante battaglia che si sta delineando. Non perdere neanche un sorpasso!

Di seguito l'elenco dei piloti che prenderà parte alla Q1: 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Castrol HONDA 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA

In questa notizia si parla di: motogp - diretta - bastianini - cerca

