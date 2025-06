LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | si parte Bagnaia vuole prendersi la Sprint Race del Mugello!

Il Gp d’Italia 2025 al Mugello sta entrando nel vivo con la partenza della sprint race, un evento imperdibile per gli appassionati. Con Bagnaia pronto a mettere in mostra tutto il suo talento, l’adrenalina si fa sentire. La tensione cresce mentre i piloti si schierano sulla griglia di partenza, pronti a scrivere un’altra pagina emozionante di Motogp. Chi conquisterà la vetta? Rimanete con noi e scopritelo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 Iniziato il giro di formazione, sempre meno! 14:59 Ci siamo! La GRIGLIA DI PARTENZA della SPRINT del GP d’Italia 2025! 1. Marc Marquez (Ducati) 2. Francesco Bagnaia (Ducati) 3. Alex Marquez (Ducati) 4. Fabio Quartararo (Yamaha) 5. Maverick Vinales (KTM) 6. Franco Morbidelli (Ducati) 7. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 8. Pedro Acosta (KTM) 9. Alex Rins (Yamaha) 10. Marco Bezzecchi (Aprilia) 11. Raul Fernandez (Aprilia) 12. Fermin Aldeguer (Ducati) 13. Jack Miller (Yamaha) 14. Johann Zarco (Honda) 15. Brad Binder (KTM) 16. Enea Bastianini (TM) 17. Miguel Oliveira (Yamaha) 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: si parte, Bagnaia vuole prendersi la Sprint Race del Mugello!

Il 93 senza rivali, il fratello Alex alle sue spalle, Bagnaia naufraga nella sprint ma domenica progredisce e va sul podio. Cosa ha trovato? E cosa abbiamo visto di nuovo nel test del lunedì in casa Ducati e nei box della concorrenza? La nostra analisi della ottav Vai su Facebook

