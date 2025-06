LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | Marc Marquez si prende la pole al Mugello 2° Bagnaia a pochi centesimi Dalle 15.00 la Sprint Race

Vivi l’adrenalina del GP Italia 2025 in tempo reale! Marc Marquez conquista la pole al Mugello, lasciando Bagnaia a pochi centesimi e preparando un emozionante sprint race alle 15.00. Resta con noi per aggiornamenti, analisi e risultati live di questa giornata che promette scintille. La sfida tra i campioni è appena iniziata—non perdere nemmeno un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.37 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, appuntamento per la Sprint Race alle 15.00. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 11.36 Marc Marquez e Pecco molto vicini come prestazione pura, sarà da capire però se sulla durata questo rendimento si confermerà. Bagnaia non ha entusiasmato nella simulazione del passo gara, vedremo nella Sprint Race. 11.35 In casa Italia, troviamo in seconda fila Franco Morbidelli (6°), mentre in terza ci sarà Fabio Di Giannantonio (7°). Quarta fila un po’ deludente per Bezzecchi (Aprilia), decimo a 0.730. 11.33 Marc Marquez si porta a casa la pole-position con il nuovo record della pista in 1:44. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: Marc Marquez si prende la pole al Mugello, 2° Bagnaia a pochi centesimi. Dalle 15.00 la Sprint Race

