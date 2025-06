LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | Marc Marquez si prende la pole 2° Bagnaia a pochi centesimi Dalle 15.00 la Sprint Race

Il circus del MotoGP torna a infiammare il GP Italia 2025, con Marc Marquez che conquista la pole position in un duello mozzafiato con Bagnaia, distanziato di pochi centesimi. La sprint race si avvicina e l’entusiasmo cresce: chi dominerà la scena? Clicca qui per non perdere nemmeno un secondo dell’azione in diretta, mentre i protagonisti scaldano i motori e le emozioni si fanno sempre più intense.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 BANDIERA A SCACCHI!!! 11.29 Non ci sono miglioramenti per i primi tre, arriva Vinales e si porta in quinta posizione a 0.345. 11.28 Di Giannantonio si porta in sesta posizione a 0.554, vediamo se i top-rider si rilanceranno per un altro tentativo. 11.27 Marc Marquez si migliora e conferma la pole-position in 1:44.169 a precedere di 0.059 Bagnaia. Alex Marquez è terzo a 0.083. Quartararo è quarto a 0.242 e Morbidelli quinto a 0.399. 11.24 Sarà un ultimo run molto caldo. 11.23 Tornano in pista i piloti. Da considerare che già nel primo run Marc Marquez di 4 millesimi ha realizzato il nuovo record della pista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: Marc Marquez si prende la pole, 2° Bagnaia a pochi centesimi. Dalle 15.00 la Sprint Race

