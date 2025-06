LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | Marc Marquez nella FP2 9° Bagnaia lavora sul set-up

Benvenuti al live del GP Italia 2025, dove le emozioni sono già alle stelle! Marc Marquez domina la FP2 con un incredibile 1:46.099, mentre Quartararo si avvicina con soli 64 millesimi di distacco. Bagnaia si concentra sul set-up, attualmente in nona posizione, pronto a risalire. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale su questa emozionante giornata di MotoGP!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.37 Girano fortissimo Marc Marquez in 1:46.099 e Quartararo in 1:45.992. Bagnaia invece completa un giro piuttosto lento in 1:49.860. 10.37 Morbidelli si migliora e si porta in sesta posizione a 0.280, mentre Bagnaia non gira velocissimo in questo momento. Pecco è nono attualmente. 10.36 Super Quartararo con la Yamaha e solo 64 millesimi di distacco da Marc Marquez. Secondo il francese. 10.35 Probabilmente c’è una simulazione della Sprint con tempi da 1:46 basso per diversi piloti. 10.34 1:46.140 per Alex Marquez, decisamente veloce l’iberico con gomme usate, mentre Aldeguer fa un time-attack e si porta in quinta posizione a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: Marc Marquez nella FP2, 9° Bagnaia lavora sul set-up

