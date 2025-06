LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | Marc Marquez in pole provvisoria Bagnaia vicinissimo Si prepara l’ultimo run!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28 Di Giannantonio si porta in sesta posizione a 0.554, vediamo se i top-rider si rilanceranno per un altro tentativo. 11.27 Marc Marquez si migliora e conferma la pole-position in 1:44.169 a precedere di 0.059 Bagnaia. Alex Marquez è terzo a 0.083. Quartararo è quarto a 0.242 e Morbidelli quinto a 0.399. 11.24 Sarà un ultimo run molto caldo. 11.23 Tornano in pista i piloti. Da considerare che già nel primo run Marc Marquez di 4 millesimi ha realizzato il nuovo record della pista. 11.22 Bagnaia che ha fatto vedere dei miglioramenti in termini di guida, anche se forse qualcosa sul davanti ancora manca, come in Scarperia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: Marc Marquez in pole provvisoria, Bagnaia vicinissimo. Si prepara l’ultimo run!

