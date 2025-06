LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | Marc Marquez comanda la FP2 6° Bagnaia lavora sul set-up

Siamo pronti a vivere un emozionante live dal GP Italia 2025 di MotoGP, dove Marc Marquez domina la FP2 e Bagnaia si concentra sul set-up.

10.27 Concluso il primo run di tutti, i piloti e i team al lavoro sulla scelta della gomma posteriore tra soft e media, mentre Acosta ha un po' fatto saltare il banco sulla scelta della gomma dura sull'avantreno. 10.26 Una top-10 di cui fa parte anche Franco Morbidelli, ottavo a 0.467. 10.25 Qualche segnale di vitalità è arrivato da Enea Bastianini, attualmente in top-10 con la KTM Tech3 A 0.605, non troppo lontano dal compagno di squadra, Maverick Vinales, nono a 0.499. 10.24 Da sottolineare il tempo di Acosta, dal momento che lo spagnolo ha girato con una hard all'anteriore, l'unico a farlo.

