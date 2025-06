LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | è lotta tra i fratelli Marquez e Bagnaia!

Il Gran Premio d'Italia 2025 di MotoGP sta regalando emozioni da brivido, con una lotta serrata tra i fratelli Marquez e Bagnaia. Dopo due giri e mezzo, Marc Marquez risale dal caos di partenza, mentre Bagnaia e gli altri piloti si sfidano in un duello senza esclusione di colpi. Resta sintonizzato per vivere ogni attimo di questa avvincente gara, dove ogni curva può scrivere il destino dei campioni. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 Ci ha messo due giri e mezzo Marc Marquez a tornare davanti a tutti dopo la clamorosa amnesia in partenza. Bagnana già sceso oltre il secondo da Alex. -9 Nel corso del 3° giro di 11, Quartararo è 4° ma dietro di lui ci sono Vinales e Di Giannantonio che sembrano averne di più. Settimo Morbidelli. -9 Passano ancora dalla linea del traguardo i piloti, Bagnaia perde dai fratelli Marquez, segno di quello che ci aspettavamo: il passo dell’azzurro non è all’altezza delle Ducati che in questo momento ha davanti. -10 Bagnaia ha perso la posizione sia da Marc che da Alex, che guida adesso la Sprint del Mugello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: è lotta tra i fratelli Marquez e Bagnaia!

In questa notizia si parla di: diretta - marquez - motogp - italia

Messico, influencer 23enne Valeria Marquez uccisa a colpi di pistola in diretta TikTok, le sue ultime parole: "Arrivano" - VIDEO CHOC - Valeria Márquez, modella e influencer messicana di 23 anni, è stata tragicamente uccisa a colpi di pistola durante una diretta su TikTok.

MOTOGP | Bezzecchi (Aprilia) e Acosta ( Ktm) si sono aggiudicati la prima sessione di prove libere del GP d'Italia al Mugello facendo segnare lo stesso tempo. Marc Marquez è 4/o, Bagnaia 8/o. Marini ai box dopo l'incidente a Suzuka: 'Torno in gara in German Vai su Facebook

MotoGP GP Italia, la diretta live della sprint race; LIVE MotoGP Mugello, la gara sprint in diretta: Marc Marquez in pole, Bagnaia secondo; MotoGP Italia: Marc Marquez fa cento, pole pazzesca al Mugello di un soffio su Bagnaia e Alex.

MotoGP Italia diretta Sprint Mugello live: Bagnaia parte nella morsa dei fratelli Marquez - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP d'Italia, nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Segnala sport.virgilio.it

MotoGP 2025. GP d'Italia al Mugello. La Sprint con Zam e Roberto Locatelli - DIRETTA 18,30 [VIDEO] - Tutti i temi vengono affrontati alle 18,30 da Zam e Roberto Locatelli, team manager Fantic, Moto2. Secondo moto.it