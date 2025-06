LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | crolla di prestazione Bagnaia serve difendere il podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Inizia l’ultimo giro della Sprint Race di MotoGP (GP Mugello 2025). Posizioni cristallizzate davanti. Bagnaia ha riportato il suo margine su Vinales a mezzo secondo e mette di nuovo in ghiaccio il podio. -2 E’ lotta azzurra adesso però per la quinta piazza tra Di Giannantonio e Bezzecchi. -2 Sono due decimi guadagnati da Vinales su Bagnaia nell’ultimo giro concluso dai due. -3 No, va su di colpo Bagnaia. Ha Vinales negli scarichi adesso. -3 Bezzecchi supera Morbidelli e mette nel mirino Di Giannantonio. Gli azzurri sono rispettivamente 5°, 6° e 7°! -4 Attenzione perché Marc Marquez ha solo mezzo secondo di margine sul fratello e Bagnaia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: crolla di prestazione Bagnaia, serve difendere il podio!

