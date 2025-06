LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | Bagnaia vuole conferme dalle 10.10 la FP2

Benvenuti alla diretta live del GP d’Italia 2025 al Mugello! Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di MotoGP, con Bagnaia determinato a conquistare conferme e punti preziosi. Tra sfide fisiche e emozioni ad alta velocità, il secondo giorno si preannuncia intenso, tra qualifiche e Sprint Race. Rimanete con noi per seguire ogni attimo di questa gara mozzafiato e scoprire le ultime novità in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.27 Sul circuito del Mugello, i centauri della classe regina dovranno affrontare un day-2 particolarmente tosto dal punto di vista fisico, dovendo gestire le qualifiche e la Sprint Race, dove saranno in palio i primi punti iridati del fine-settimana. 09.25 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del secondo giorno del week end del GP d'Italia, nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP.

