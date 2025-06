LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | Bagnaia vuole confermarsi dalle 10.10 la FP2

Non perdere l'emozione del GP Italia 2025 di MotoGP, dove Bagnaia punta alla conferma e alle vittorie! Dalle prime ore del mattino, si susseguono aggiornamenti e prove libere cruciali per valutare le gomme e la strategia di gara. Con un Pecco più sereno e fiducioso, il weekend toscano promette sorprese. Segui con noi in diretta questa emozionante sfida, perché ogni secondo conta in pista e fuori!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.48 Dalle 10.10 inizierà un turno di prove libere in cui verificare il rendimento delle gomme soprattutto in ottica gara, in termini di degrado. 09.45 Dal paddock le dichiarazioni di Davide Tardozzi su un Pecco molto più sereno e confidente non paiono di circostanza. Vedremo se nel day-2 del fine-settimana in Toscana il n.63 riuscirà a voltare pagina e a essere realisticamente incisivo in tutte le condizioni. 09.42 Il due-volte iridato ha aggiunto: “ L’effetto Mugello è sicuramente qualcosa che fa la differenza. In generale stiamo cercando di progredire e di fare sì che questa moto che mi dà poco stabilità , riesca ad avere invece un buon contatto con la ruota davanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: Bagnaia vuole confermarsi, dalle 10.10 la FP2

