LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | Bagnaia sfida Marquez senza paura tra qualifiche e Sprint

Benvenuti alla live del GP d’Italia 2025, uno degli appuntamenti più attesi della stagione di MotoGP al Mugello! Tra qualifiche emozionanti e la Sprint Race ad alta tensione, i protagonisti si sfidano a colpi di talento e determinazione. In particolare, Bagnaia e Marquez si preparano a un duello senza paura, promettendo spettacolo su ogni curva. Restate con noi per non perdere neanche un momento di questa giornata intensa e ricca di adrenalina.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del secondo giorno del week end del GP d'Italia, nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito del Mugello, i centauri della classe regina dovranno affrontare un day-2 particolarmente tosto dal punto di vista fisico, dovendo gestire le qualifiche e la Sprint Race, dove saranno in palio i primi punti iridati del fine-settimana. Francesco Bagnaia va all'attacco di Marc Marquez e di tutti in vista del time-attack.

