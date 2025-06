LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | al via la Sprint Race Marc Marquez in Pole Bagnaia vuole ruggire al Mugello!

Il grande giorno è arrivato: il GP Italia 2025 di MotoGP infiamma il Mugello con emozioni da cardiopalma! Marc Marquez scatta dalla pole, mentre Bagnaia punta a riscattarsi e regalare al pubblico un ruggito indimenticabile. Resta con noi per vivere in tempo reale ogni attimo della Sprint Race e scoprire chi si laureerà protagonista assoluto di questa emozionante tappa italiana. La corsa sta per cominciare: non perdere nemmeno un secondo!

14:29 Ci siamo amici di OA Sport, ancora 30? di attesa e poi si comincerà a fare veramente sul serio in questo weekend italiano, il primo della stagione 2025 del Mondiale di MotoGP! La Sprint Race del GP d'Italia è programmata per le 15:00 e vedrà Marc Marquez scattare dalla Pole Position. 11.37 E' tutto per questa DIRETTA LIVE, appuntamento per la Sprint Race alle 15.00. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 11.36 Marc Marquez e Pecco molto vicini come prestazione pura, sarà da capire però se sulla durata questo rendimento si confermerà. Bagnaia non ha entusiasmato nella simulazione del passo gara, vedremo nella Sprint Race.