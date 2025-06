LIVE Italia-Lituania Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | l’importanza del primo posto nel girone

Benvenuti alla nostra diretta live degli Europei di basket femminile 2025! Questa sera, l’Italia di Andrea Capobianco affronta la Lituania al PalaDozza di Bologna, in una partita cruciale per conquistare il primo posto nel girone. La vittoria garantirà un vantaggio strategico nei quarti di finale e metterà le azzurre in una posizione di forza. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa sfida che promette spettacolo e battaglie intense!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza partita valida per gli Europei di basket femminile 2025 per quanto riguarda l’Italia. Le azzurre di Andrea Capobianco, dopo le vittorie contro la Serbia e la Slovenia sfidano la Lituania. Al PalaDozza di Bologna si affrontano due squadre già certe di un posto ai quarti di finale, ma in palio c’è il primo posto nel girone, decisivo per avere una prima sfida nei playoff sulla carta meno ardua. C’è, infatti, da evitare al 99% la Francia, a punteggio pieno nel gruppo A e avere un quarto di finale contro Turchia o Grecia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Lituania, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: l’importanza del primo posto nel girone

In questa notizia si parla di: posto - diretta - italia - lituania

Napoli-Genoa Streaming Gratis: Conte per blindare il 1° posto in Diretta Live - un'altra vittoria per consolidare la loro posizione nelle zone alte della classifica. Dall'altra parte, il Genoa cerca punti preziosi per evitare la retrocessione, rendendo questa sfida cruciale per entrambe le formazioni.

Vedendo il girone, lo avevano pensato un po' tutti: con Serbia, Lituania, Slovenia, serve un mezzo miracolo. Ieri l'Italia ha battuto la Serbia con una monumentale Zandalasini da 20 punti, 11 rimbalzi e 4 assist. Non battevamo le serbe da 18 anni. Pochi minuti f Vai su Facebook

Lorela Cubaj, Chicca Macchi e l'Italia del basket femminile che inzia gli Europei 2025. La prima fase delle azzurre al Pala Dozza di Bologna: contro Serbia (18 giugno), Slovenia (19) e Lituania (21). Girone tosto. Il viaggio di Lorela Cubaj è partito da Terni. Da Vai su X

Festa Italfutsal a Benevento: 4-0 alla Lituania. Castiglia: La Nazionale ha dato spettacolo; Futsal, le amichevoli dell'Italia contro la Lituania: dove vederle in diretta; Italia-Lituania 64-88: Azzurri out dal Preolimpico, rivivi il LIVE-Blog della partita.

Eurobasket donne: Italia sfida Lituania per il 1/o posto girone - Ultimo impegno per l'Italia nella prima fase degli Europei di basket femminili domani al PalaDozza di Bologna: dopo i due successi su Serbia e Slovenia, che hanno certificato i ... msn.com scrive

Women’s EuroBasket 2025, Italia-Lituania: dove vedere la diretta - Ultimo impegno della prima fase del Women’s EuroBasket 2025, domani sera al PalaDozza per la Nazionale Femminile: dopo i due successi su Serbia ... Da calciomagazine.net