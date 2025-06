LIVE Italia-Lituania 46-42 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | azzurre soffrono match riaperto a 10? dalla fine

Vivi l’emozione della sfida tra Italia e Lituania ai Campionati Europei di basket femminile 2025, con un match che tiene il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Le azzurre affrontano una battaglia intensa, con momenti di tensione e sorpassi mozzafiato. Resta aggiornato in tempo reale su questa partita ricca di colpi di scena, perché ogni secondo può cambiare le sorti del match! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

46-42 Due su due ai liberi per Sventoraite e match completamente riaperto a fine terzo quarto 46-40 Zero su due ai liberi per Pasa, azzurre che continuano a litigare dalla lunetta 46-40 Canestro di Juskaite e Lituania che torna pericolosamente sul -6 46-38 Canestro di Miskiniene 46-36 TRIPLAAAA DI PASA!!!!! Italia di nuovo in doppia cifra! 43-36 Canestro di Labuckiene e Lituania che resta in scia 43-34 Uno su due ai liberi per Andre, azzurre che stanno lasciando punti importanti dalla lunetta 42-34 Canestro di Juskaite 42-32 Uno su due ai liberi per Zandalasini, finalmente gli arbitri fischiano da entrambi i lati del parquet 41-32 Canestro di Miskiniene 41-30 TRIPLA DI ZANDALASINI!!! La nostra campionessa risponde subito! 38-30 Tripla di Jocyte! Prima tripla delle lituane dopo 7 errori consecutivi nel match 38-27 Due su tre ai liberi per Cecilia Zandalasini 36-27 Canestro di Sventoraite 36-25 Canestro di Zandalasini 34-25 Due su due ai liberi per Sventoraite dopo un minuto della ripresa Si chiude un primo tempo non spettacolare, con tanti errori, percentuali basse, ma nel secondo quarto le azzurre allungano – nonostante alcuni fischi che fanno discutere.