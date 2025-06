LIVE Italia-Lituania 34-23 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre sul +9 all’intervallo

L'Italia si trova in una sfida emozionante contro la Lituania ai Campionati Europei di basket femminile 2025. Dopo un primo tempo sotto tono, le azzurre sono riuscite a risalire nel punteggio e a mettere pressione sulla squadra avversaria. La partita è ancora tutta da scrivere: clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un istante di questa emozionante sfida!

Si chiude un primo tempo non spettacolare, con tanti errori, percentuali basse, ma nel secondo quarto le azzurre allungano – nonostante alcuni fischi che fanno discutere. Top scorer Juste Jocyte con 10 punti, mentre per l'Italia ci sono gli 8 punti di Jasmine Keys 34-23 Uno su due ai liberi per Nacickaite 34-22 Canestro di Keys, sino a ora Mvp per le azzurre 32-22 Prova a reagire la Lituania con la solita Jocyte 32-20 Canestro di Andre dopo un rimbalzo fantastico di Keys 30-20 TRIPLA DI SANTUCCIIIIII! Italia avanti in doppia cifra! 27-20 TRIPLA DI KEYSSSSSSSSS! Dopo il timeout azzurro si sblocca l'Italia 24-20 Canestro di Labuckiene.

