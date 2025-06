LIVE Italia-Lituania 10-8 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | percentuali basse in avvio di match

La sfida tra Italia e Lituania per gli Europei di basket femminile 2025 si accende con percentuali di realizzazione ancora basse, ma l’azione è vibrante. Segui in diretta gli aggiornamenti di un match ricco di emozioni e colpi di scena: dal debutto di Fassina alle triple di Veronaaa. Clicca qui per non perdere neanche un minuto di questa battaglia sul parquet!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-14 A segno di nuovo Fassina 14-14 Canestro di Juskaite 14-12 Canestro di Andre e Italia di nuovo avanti 12-12 Si sblocca l’Italia con Fassina, primi punti per l’azzurra nel torneo 10-12 Due su due ai liberi per Labuckiene dopo un fallo molto molto dubbio fischiato a Madera 10-10 Due su due ai liberi per Sventoraite 10-8 TRIPLA DI VERONAAAAA 7-8 Percentuali molto basse e segna ancora Jocyte 7-6 Reagisce la Lituania con Jocyte 7-4 Canestro di Pasa con palla rubata da Keys 5-4 TRIPLA DI ZANDALASINI! Inizio difficile per le azzurre, con un paio di errori banali sotto canestro 2-4 Canestro di Juskaite 2-2 Risponde subito la solita Zandalasini 0-2 Dopo un paio di errori per parte primo canestro di Miskiniene 21:02 Si comincia! Primo possesso della Lituania 20:58 Questi gli Starting five scelti dai due coach per l’inizio del match: Keys, Pasa, Verona, Zandalasini e Cubaj (Italia); Jocyte, Sinickaite, Juskaite, Sventoraite e Miskiniene (Lituania) 20:55 Tre, invece, gli spauracchi in casa Lituania. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Lituania 10-8, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: percentuali basse in avvio di match

