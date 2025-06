LIVE Italia-Lituania 0-0 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | al PalaDozza pronte per la palla a due!

Pronti per un’emozionante sfida di basket femminile tra Italia e Lituania ai Europei 2025 al Paladozza! Le squadre scendono in campo con determinazione, determinate a conquistare la vittoria. Segui in diretta questa partita ricca di talento e passione, e clicca subito per gli aggiornamenti live: il cuore del torneo è qui!

20:58 Questi gli Starting five scelti dai due coach per l'inizio del match: Keys, Pasa, Verona, Zandalasini e Cubaj (Italia); Jocyte, Sinickaite, Juskaite, Sventoraite e Miskiniene (Lituania) 20:55 Tre, invece, gli spauracchi in casa Lituania. Juste Jocyte, con 16 punti e 7 assist in media a partita; Llaura Juskaite, 16 punti e 9 rimbalzi per lei di media; ed Egle Sventoraite, con 14,5 punti a partita. Fermare loro tre sarà fondamentale per puntare al successo. 20:50 Punta di diamante della squadra azzurra è, ovviamente, Cecilia Zandalasini che nei primi due match viaggia con 17 punti di media, 8 rimbalzi e 2,5 assist a partita.

