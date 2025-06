LIVE Inter-Urawa Red Diamonds 2-1 | Carboni rimonta tutto!!!!!!

Una notte di emozioni al Lumen Field di Seattle: l’Inter sfida l’Urawa Red Diamonds in un match ricco di suspense e colpi di scena. I nerazzurri, sotto di un gol, riescono a rimontare grazie all’intuizione di Carboni, regalando ai tifosi un finale da urlo. Segui con noi la cronaca live di questa battaglia internazionale, dove ogni secondo conta e il cuore batte forte. Non perdere nemmeno un attimo!

Live Inter-Urawa Red Diamonds, partita valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i nipponici allenati da Maciej Skor?a. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00 italiane (ore 12 locali), si gioca al Lumen Field di Seattle. LIVE INTER-URAWA RED DIAMONDS 2-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 90? Ci prova di testa di Pio Esposito sul cross di Mkhitaryan, ma facile parata per Nishikawa. 90? Segnalati 4? di recupero! 86? Due cambi nell’Urawa: Ogiwara e Haraguchi per Gustafson e Naganuma. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Inter-Urawa Red Diamonds 2-1: Carboni rimonta tutto!!!!!!

In questa notizia si parla di: inter - urawa - diamonds - carboni

LIVE Inter-Urawa Red Diamonds 0-1: Chivu con la carta Carboni - Resta aggiornato sull'emozionante sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club.

Skorza sfida l’Inter: «Urawa Red Diamonds proporrà calcio offensivo!» - Maciej Skorza, allenatore degli Urawa Red Diamonds, si prepara a sfidare le grandi del calcio mondiale nel girone del Mondiale per Club, tra cui l'iconica Inter.

Novità di calciomercato tra Bonny e Calhanoglu, verso Inter-Urawa Red Diamonds e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una community... Vai su Facebook

Inter Vai su X

LIVE - Inter-Urawa Red Diamonds 0-1, 68': Sekine entra, impegna Sommer e poi viene ammonito; Inter-Urawa Red Diamonds: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove in tv e streaming il Mondiale per Club; Mondiale per Club, Inter-Urawa Red Diamond: le formazioni ufficiali.

LIVE - Inter-Urawa Red Diamonds 0-1, 76': Carboni torna in campo e prova subito la conclusione in porta - Leggi ... Si legge su informazione.it

LIVE - Inter-Urawa Red Diamonds 1-1, 86': ultimi minuti di gioco, Sucic prende il posto di Luis Henrique - 1 (11' Watanabe (U), 77' Lautaro Martinez (I)) LIVE MATCH 86' - Lo riporta msn.com