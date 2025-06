LIVE Inter-Urawa Red Diamonds 1-1 | Lautaro Martinezzzzzzz gol!!!!

Non perdere nemmeno un istante dell'emozionante sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Segui in tempo reale la cronaca testuale di Inter-News.it, con aggiornamenti e highlights su un match che si preannuncia ricco di colpi di scena. La partita, disputata al Lumen Field di Seattle, sta regalando grandi emozioni: il risultato è attualmente di 1-1. Restate con noi, perché l’azione è appena iniziata!

Live Inter-Urawa Red Diamonds, partita valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i nipponici allenati da Maciej Skor?a. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00 italiane (ore 12 locali), si gioca al Lumen Field di Seattle. LIVE INTER-URAWA RED DIAMONDS 1-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 79? Cartellino giallo per Thiago Santana, appena entrato. 78? Dentro Matsumoto e Thiago Santana per Matsuo e Mateus Savio. Lautaro Martinez di rovescia su calcio d’angolo di Barella pareggia i conti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Inter-Urawa Red Diamonds 1-1: Lautaro Martinezzzzzzz gol!!!!

Inter Urawa Red Diamonds, Sebastiano Esposito-Lautaro in attacco. De Vrij, Luis Henrique e Zalewski le tre novitĂ di formazione rispetto all'esordio al Mondiale per club Vai su X

I probabili undici dell’Inter contro l’Urawa Red Diamonds: il tecnico rumeno prova il 3-4-2-1 Vai su Facebook

Inter-Urawa Red Diamonds, formazioni ufficiali: Sebastiano Esposito e Zalewski dietro a Lautaro, Luis Henrique dal 1

