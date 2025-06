LIVE Inter-Urawa Red Diamonds 0-1 | Watanabe gela i nerazzurri

Segui in tempo reale l’emozionante sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. I nerazzurri, sotto gli occhi attenti di milioni di tifosi, si confrontano con i nipponici di Skorza al Lumen Field di Seattle. Rimani aggiornato su ogni azione e risultato, perché questa partita potrebbe riscrivere il destino di entrambe le squadre nel torneo mondiale. Premi F5 e non perderti neanche un istante!

Live Inter-Urawa Red Diamonds, partita valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Segui l'evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i nipponici allenati da Maciej Skor?a. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 21.00 italiane (ore 12 locali), si gioca al Lumen Field di Seattle. LIVE INTER-URAWA RED DIAMONDS 0-1 – PREMI F5 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 9? Altra buona giocata dell'Inter, con Zalewski molto attivo. Poi cross un po' troppo frettoloso di Federico Dimarco, che non riesce a imbeccare né Luis Henrique né Barella. 8? Sempre palla all'Inter, che ha staziona costantemente nella metà campo dell'Urawa Reds.

