LIVE Inter-Urawa Red Diamonds 0-1 | tre tiri ma tutti fuori serve mira

L’Inter affronta l’Urawa Red Diamonds nel secondo turno del Mondiale per Club, un match intenso e ricco di emozioni. Nonostante i tre tentativi a porta, tutti fuori, la squadra di Inzaghi cerca la mira giusta per sbloccare il risultato. Segui in diretta la cronaca di questa sfida cruciale, con aggiornamenti costanti su Inter-News.it. La partita si svela, tra speranze e tifosi appassionati, e il match potrebbe riservare ancora sorprese.

Live Inter-Urawa Red Diamonds, partita valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i nipponici allenati da Maciej Skor?a. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00 italiane (ore 12 locali), si gioca al Lumen Field di Seattle. LIVE INTER-URAWA RED DIAMONDS 0-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 59? Ci prova ancora da fuori Asllani, che calcia dopo il tocco di Carlos Augusto. L’albanese deve aggiustare la mira. 55? SINISTRO ALTO! Bel pallone di Barella per lo schiaffo al volo di Dimarco di esterno sinistro, ma il pallone sorvola la parte alta della traversa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Inter-Urawa Red Diamonds 0-1: tre tiri ma tutti fuori, serve mira

In questa notizia si parla di: inter - urawa - diamonds - tiri

Un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese: Inter, come gioca l'Urawa - In un quartetto di protagonisti dal carattere distintivo—un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese—l’Urawa Red Diamonds si prepara a mostrare il proprio spirito.

Novità di calciomercato tra Bonny e Calhanoglu, verso Inter-Urawa Red Diamonds e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una community... Vai su Facebook

INTER-URAWA 0-1 (10'): GOL URAWA Segna Watanabe al primo tiro in porta dei giapponesi. Inter gelata Vai su X

Mondiale per Club FIFA 2025, Inter - Urawa Red Diamonds diretta gratis DAZN, in chiaro Canale 5; Mondiale per Club, Chivu: “Inter, contro l’Urawa partita fondamentale”; Inter-Urawa Reds: pronostici e scommesse top (Mondiale per Club 2025).

Mondiale per Club FIFA 2025, Inter - Urawa Red Diamonds diretta gratis DAZN, in chiaro Canale 5 - Non rimanere indietro, leggi l'articolo completo ora e scopri tutte le novità! Da digital-news.it

Mondiale per Club, Inter-Urawa Red Diamond: le formazioni ufficiali - Alle 21 ci sarà la sfida del Mondiale per Club tra Inter e Urawa Red Diamond. tuttojuve.com scrive