Una serata emozionante al Lumen Field di Seattle, dove l'Inter sfida l'Urawa Red Diamonds nella seconda giornata del Mondiale per Club. Una partita ricca di suspense, con i nerazzurri che si sfidano contro i nipponici guidati da Maciej Skorza. Al momento, il punteggio è di 0-1 per gli avversari, grazie a una rete che ha fatto tremare i tifosi interisti. La partita è ancora aperta: restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale!

Live Inter-Urawa Red Diamonds, partita valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i nipponici allenati da Maciej Skor?a. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00 italiane (ore 12 locali), si gioca al Lumen Field di Seattle. LIVE INTER-URAWA RED DIAMONDS 0-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 18? TRAVERSA DI LAUTARO MARTINEZ! Gran palla di Asllani e colpo di testa del Toro, che si stampa sul montante alto. 14? LA PALLA NON ENTRA! Inter all’arrembaggio con Carlos Augusto che crossa in mezzo e Darmian colpisce sotto porta ma trova il muro dei giapponesi nell’area piccola. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Inter-Urawa Red Diamonds 0-1: traversa di Lautaro Martinez

LIVE - Inter-Urawa Red Diamonds 0-0, 9': avvio incoraggiante per i nerazzurri, Zalewski subito molto attivo - Brutto cross di Dimarco, palla che finisce direttamente sul fondo. Si legge su fcinternews.it

LIVE - Inter-Urawa Red Diamonds 0-1, 11': clamoroso a Seattle, nipponici in vantaggio con Watanabe - Al primo affondo i nipponici passano con la rete di Watanabe servito da Kaneko ... Secondo msn.com