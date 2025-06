LIVE Inter-Urawa Red Diamonds 0-1 | si fatica a creare palle-gol

Un primo tempo intenso, ma difficile per l'Inter nel creare occasioni da gol contro l'agguerrito Urawa Red Diamonds, che si è portato avanti con un tiro preciso. I nerazzurri faticano a scardinare la difesa nipponica, ma il match è ancora aperto e ricco di speranze. Segui con noi la cronaca in tempo reale di questa sfida cruciale, dove ogni dettaglio può fare la differenza nel cammino verso il titolo mondiale.

Live Inter-Urawa Red Diamonds, partita valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i nipponici allenati da Maciej Skor?a. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00 italiane (ore 12 locali), si gioca al Lumen Field di Seattle. LIVE INTER-URAWA RED DIAMONDS 0-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 38? Cross lungo di Asllani e colpo di testa di Esposito, ma palla che finisce tra le braccia di Nishikawa. 34? Male, male durante gli ultimi 10 minuti abbondanti l’Inter. Possesso palla scolastico e mancanza di sprint dell’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Inter-Urawa Red Diamonds 0-1: si fatica a creare palle-gol

