LIVE Inter-Urawa Red Diamonds 0-1 | finisce il primo tempo

Il primo tempo di Inter-Urawa Red Diamonds si conclude con un risultato sorprendente: i giapponesi sono in vantaggio per 1-0. I nerazzurri, sotto pressione, cercano di rispondere alla sfida nel secondo tempo. Seguite la cronaca live a cura di Inter-News.it e non perdetevi gli aggiornamenti in tempo reale, perché nel calcio tutto può ancora cambiare. La partita al Lumen Field di Seattle promette emozioni fino all’ultimo minuto.

Live Inter-Urawa Red Diamonds, partita valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i nipponici allenati da Maciej Skor?a. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00 italiane (ore 12 locali), si gioca al Lumen Field di Seattle. LIVE INTER-URAWA RED DIAMONDS 0-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. L’Inter chiude sotto il primo tempo a Seattle, a causa del gol di Watanabe nell’unico tiro in porta dei giapponesi. Da segnalare una traversa di Lautaro Martinez. 45’+2? FINISCE IL PRIMO TEMPO! 45? Concessi 2? di recupero. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Inter-Urawa Red Diamonds 0-1: finisce il primo tempo

