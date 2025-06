LIVE Inter-Urawa Red Diamonds 0-0 | inizia la partita a Seattle

Alle ore 21.00 italiane, il Lumen Field di Seattle si accende per una sfida imperdibile: l’Inter affronta l’Urawa Red Diamonds nel secondo turno del Mondiale per Club. Segui la cronaca in tempo reale su Inter-News.it e resta aggiornato su ogni emozione, azione e occasione di questa partita che promette spettacolo. Preparati a vivere un match ricco di suspense e passione, perché ogni minuto può riservare sorprese sorprendenti...

Live Inter-Urawa Red Diamonds, partita valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i nipponici allenati da Maciej Skor?a. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00 italiane (ore 12 locali), si gioca al Lumen Field di Seattle. LIVE INTER-URAWA RED DIAMONDS 0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 1? SUBITO PALLA-GOL! Bella palla di Dimarco, che va per l’inserimento di Zalewski e il tiro cross del polacco non trova per un soffio Luis Henrique. 21.00 Dopo il conto alla rovescia inizia la partita! 20. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Inter-Urawa Red Diamonds 0-0: inizia la partita a Seattle

In questa notizia si parla di: inter - urawa - diamonds - partita

Un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese: Inter, come gioca l'Urawa - In un quartetto di protagonisti dal carattere distintivo—un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese—l’Urawa Red Diamonds si prepara a mostrare il proprio spirito.

Alle ore 21:00 scenderà in campo l'Inter contro l'Urawa Red Diamonds ? Quella contro la formazione giapponese sarà la seconda partita dell'era Chivu sulla panchina nerazzurra Il tecnico romeno sembrerebbe pronto a schierare un 3-4-2-1 #InterUraw Vai su X

Dopo il pareggio col Monterrey l'Inter si appresta ad affrontare l'Urawa Red Diamonds nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club Una partita già decisiva per i nerazzurri, chiamati a vincere contro la formazione giap Vai su Facebook

DIRETTA: Inter-Urawa Red Diamonds LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti sulla partita del girone E del Mondiale per Club; Inter-Urawa LIVE: Luis Henrique dal 1'; -Urawa Red Diamonds, la guida completa.

LIVE Inter-Urawa Red Diamonds 0-0: inizia la partita a Seattle - Urawa Red Diamonds, partita valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Lo riporta inter-news.it

DIRETTA Mondiale per Club, Inter-Urawa: le formazioni Ufficiali LIVE - In caso di sconfitta, la squadra giapponese verrebbe automaticamente eliminata, avendo già perso la prima partita contro il River Plate. Riporta calciomercato.it