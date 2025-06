LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Novak maglia rosa virtuale a 35 km dal traguardo

Benvenuti alla nostra diretta live del Giro d’Italia NextGen 2025, una tappa emozionante con Novak in maglia rosa virtuale a soli 35 km dal traguardo! Seguite con noi ogni curva, salita e sorpresa di questa giornata, mentre il percorso si infiamma lungo il Bric San Bernardo. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti e vivere insieme l’adrenalina di questa corsa mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.00 14:32 Intanto siamo giunti a 30 km dal traguardo con l’inizio del Bric San Bernardo. Salita di 6000 metri con una pendenza media del 5.5% e punte del 13%. 14:31 Ripartito Widar. Bisognerà capire le eventuali conseguenze di questa caduta. 14:30 Attenzione! Segnalata la caduta di Jarno Widar! Difatti nel gruppo non si notano casacche della Lotto Developement Team. Restiamo in attesa di notizie circa il campioncino belga. 14:26 Gruppo che transita nell’abitato di Torre Mondovì. Giornata calda per i corridori, attualmente si registrano 27 gradi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Novak maglia rosa virtuale a 35 km dal traguardo

In questa notizia si parla di: diretta - giro - tappa - traguardo

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

CiaoComo sport - Seconda tappa del Giro Next Gen, arrivo sul traguardo di Cantù. Presa diretta con Mario Camagni #ciclismo #GiroNextGen #giroditalia #cantù Vai su Facebook

Giro d'Italia LIVE: Aggiornamenti in Diretta sul Giro d'Italia; Giro d'Italia 2025: Prodhomme vince la 19ª tappa Biella-Champoluc. Del Toro in maglia rosa; Giro d'Italia 2025: tutti i risultati delle tappe e la classifica generale.

DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Settima Tappa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Streaming video tv: 7^ tappa intrigante (oggi 21 giugno) - Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica oggi sabato 21 giugno: orario, percorso e vincitore della 7^ tappa con arrivo in salita ad Emmetten. Scrive ilsussidiario.net