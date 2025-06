LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita decisiva! Nulla da fare per Widar

Preparati a vivere ogni istante di oggi, mentre il Giro d'Italia NextGen 2025 si avvicina alla sua tappa più decisiva. La salita sta mettendo alla prova i corridori, con Pavel Novak che si presenta all’ultimo sforzo a soli 10 km dall’arrivo. La battaglia è accesa e l’emozione è alle stelle: chi emergerà trionfante? Non perdere nemmeno un aggiornamento, clicca qui per seguire la diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.00 15:09 10 km all’arrivo per il ceco Pavel Novak. Gruppo guidato dagli uomini del Team Visma – Lease a Bike. Il norvegese Jorgen Nordhagen dovrà necessariamente provare l’attacco da lontano. 15:07 13.3 km al 7.1% di pendenza media con punte al 13%. Per Novak poco meno di 2 minuti da difendere sul gruppo maglia rosa. 15:05 Corsa che transita nell’abitato di Frabosa Sottana. Ci siamo, sta per iniziare la salita di Prato Nevoso! 15:02 5 minuti di ritardo per Widar. Il belga non ha mollato del tutto, ma ormai il suo Giro d’Italia NextGen è compromesso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita decisiva! Nulla da fare per Widar

