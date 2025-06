LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in corso la tappa regina

Benvenuti alla nostra battaglia live! La tappa regina del Giro d’Italia NextGen 2025 sta regalando emozioni a non finire, con i migliori giovani in azione per conquistare la vetta. Seguite con noi ogni attimo di questa sfida epica, dove l’intensità e il cuore dei corridori si scontrano sui 163 km di salita. La corsa è aperta: chi emergerà come protagonista e indosserà la maglia rosa? Restate con noi per scoprirlo!

163 km e quasi 4000 metri di dislivello da percorrere per i corridori. Luke Tuckwell (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) difende la maglia rosa dagli attacchi dei suoi avversari. Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della penultima tappa del Giro d'Italia NextGen 2025. In corso la tappa regina che culminerà con la salita di Prato Nevoso. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della settima e penultima tappa del Giro d'Italia NextGen 2025. 163 km da Bra a Prato Nevoso per una frazione che potrebbe risultare decisiva ai fini della classifica generale.

