LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Finn cerca la rimonta nell’arrivo in salita di Prato Nevoso

Benvenuti alla nostra diretta live del Giro d’Italia NextGen 2025! Oggi, dalla suggestiva Bra a Prato Nevoso, si svolge una tappa davvero cruciale: 163 km con quasi 4000 metri di dislivello, culminando in un arrivo in salita che potrebbe rivoluzionare la classifica. Riuscirà Finn a risalire la china e cercare la rimonta? Restate con noi e cliccate qui per gli aggiornamenti in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della settima e penultima tappa del Giro d’Italia NextGen 2025. 163 km da Bra a Prato Nevoso per una frazione che potrebbe risultare decisiva ai fini della classifica generale. Saranno quasi 4000 i metri di dislivello da affrontare con l’arrivo in salita che chiama al faccia a faccia tra coloro che puntano alla maglia rosa. Rarissimi i metri di pianura nel corso di questo penultimo appuntamento. Sin dall’inizio della tappa sarà un continuo susseguirsi di saliscendi non troppo impegnativi. Soltanto 3 infatti i GPM con la salita di Pedaggera (6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Finn cerca la rimonta nell’arrivo in salita di Prato Nevoso

