LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | classifica cortissima Finn delude e si stacca

Benvenuti alla diretta live della settima tappa del Giro d’Italia NextGen 2025 e della tappa odierna del Giro di Svizzera! Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, classifiche e momenti salienti, mentre i giovani talenti si sfidano sulla strada. La corsa è iniziata con emozioni e sorprese: Finn ha deluso e si è staccato. Non perdetevi le ultime notizie, cliccate qui per restare aggiornati!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.00 15:49 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro d’Italia NextGen 2025. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 15:47 LA TOP TEN DELLA CLASSIFICA GENERALE 1-Luke Tuckwell (AUS, Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) 20:59.11 2-Jakob Omrzel (SLO, Bahrain Victorious Development Team) +0:11 3-Pavel Novak (CZE, MBH Bank Ballan CS) +0:27 4- Filippo Turconi (ITA, VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) +0:52 5-Jorgen Nordhagen (NOR, Team Visma Lease a Bike Development) +1:23 6-(ESP, UAE Team Emirates Gen Z) +1:26 7- Lorenzo Finn (ITA, Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) +1:46 8-Matteo Vanhuffel (BEL, Development Team Picnic PostNL) +2:43 9- Matteo Scalco (ITA, VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) +2:59 10-Albert Whiten Philipsen (DEN, Lidl-Trek Future Racing) +3:32 15:43 Domani spazio all’ultima tappa che partirà e terminerà a Pinerolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: classifica cortissima, Finn delude e si stacca

In questa notizia si parla di: diretta - tappa - giro - italia

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

DIRETTA LIVE - Quarta tappa del Giro d'Italia NextGen con il Valico di Sant'Antonio che può chiamare gli uomini di classifica. Segui con noi la DIRETTA LIVE minuto per minuto dell'evento Vai su Facebook

DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Ventunesima Tappa Vai su X

LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Rafferty vince a Gavi. Luke Tuckwell nuova maglia rosa; VIDEO: LIVE Giro Next Gen 2025: la diretta della settima tappa; Segui in diretta la Tappa 1 del Giro Next Gen 2025.

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Streaming video tv: 7^ tappa intrigante (oggi 21 giugno) - Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica oggi sabato 21 giugno: orario, percorso e vincitore della 7^ tappa con arrivo in salita ad Emmetten. Riporta ilsussidiario.net

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA/ Joao Almeida ha vinto la 4^ tappa! Gregoire resiste (18 giugno) - Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica: la quarta tappa arriva a Piuro in Valchiavenna, ma prima bisognerà scalare il temibile passo Spluga. Secondo ilsussidiario.net