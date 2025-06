LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Simmons al comando 20 chilometri alla fine

Segui in diretta il Giro di Svizzera 2025, con Simmons al comando e soli 20 chilometri alla linea d’arrivo! La corsa si infiamma sulle salite del Burgenstock, mentre i protagonisti si sfidano in un duello mozzafiato. Resta aggiornato sui momenti più emozionanti: clicca qui per vivere ogni attimo di questa tappa cruciale!

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D'ITALIA NEXTGEN DALLE 13.20 16:01 Sono stati percorsi 2310 metri di dislivello sui 3144 previsti. 15.58 Il gruppo si è frastagliato. Super lavoro della Tudor Pro Cycling. 15.58 Lo scatto dello statunitense mette in difficoltà tutti i compagni d'avventura, tra cui lo stesso Vlasov. 15.57 Inizia la salita di Burgenstock. Accelera Quinn Simmons. 15.56 Sempre 1? di distacco per il gruppo dalla fuga. 15.53 3 km all'inizio della salita. 15.50 46,5 kmh la velocità media registrata. 15.47 30 km all'arrivo. 15.45 Ancora una decina di chilometri prima di arrivare ai piedi della salita di Burgenstock.

