LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Sigillo in volata di Almeida a Emmetten

Segui in diretta l'emozionante settima tappa del Giro di Svizzera 2025, culminata con un sigillo in volata di João Almeida a Emmetten. Con aggiornamenti costanti e analisi dei momenti decisivi, questa tappa ha regalato emozioni e sorprese ai tifosi di tutto il mondo. Non perdere neanche un secondo: clicca qui per restare aggiornato e vivere insieme quest'adrenalinica corsa!

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D'ITALIA NEXTGEN DALLE 13.20 16:41 Chiude in seconda posizione il britannico Oscar Onley (Team Picnic PostNL). 16:40 Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) conquista il successo numero 19 della sua carriera da professionista. 16:38 Joao Almeida rimonta Kevin negli ultimi metri e vince la settima tappa del Giro di Svizzera. 16:37 Attacco di Kévin Vauquelin. 16:35 Gli uomini al comando si preparano a giocarsi la vittoria di tappa. 16:34 Siamo all'ultimo chilometro. 16:32 Felix Gall ha una decina di secondi sui primi inseguitori.

