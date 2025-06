LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | si decide la classifica generale

impossibile, promettendo emozioni e sorprese ad ogni chilometro. Restate con noi per seguire in tempo reale le azioni più intense di questa tappa cruciale, dove si decide la classifica generale e si preparano gli ultimi colpi di scena prima del grande finale. Clicca qui per aggiornare la diretta e vivere ogni istante di questa emozionante giornata di ciclismo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa del Giro di Svizzera 2025, breve corsa a tappe che anticipa l’appuntamento clou del mese di luglio, il Tour de France. Penultima frazione interessante quella che andrà in scena quest’oggi, crocevia importante prima dell’appuntamento finale di domani con la cronometro conclusiva. Percorso non impossibile ma nemmeno così scontato quello che i corridori affronteranno nel pomeriggio odierno. Lungo i 207,3 km che separano Neuhausen am Rheinfall da Emmetten, la carovana è attesa a tre ascese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si decide la classifica generale

