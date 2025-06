LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | sette corridori in testa a 110 km dal traguardo

Il Giro di Svizzera 2025 entra nel vivo con una tappa emozionante: sette corridori sono in fuga a soli 110 km dal traguardo. La battaglia si infiamma mentre gli atleti affrontano le prime salite decisive, tra cui lo scalatore Schwandi. Rimanete sintonizzati per scoprire chi dominerĂ questa sfida e quale sarĂ il destino dei favoriti. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni istante di questa spettacolare giornata di ciclismo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA NEXTGEN DALLE 13.20 14.09 Una decina di chilometri all’attacco della scalata di Schwandi, primo GPM di giornata. 14.06 Il gruppo è staccato di 3? dai sette battistrada. 14.05 I corridori hanno percorso quasi la metĂ del tragitto. A 110 km dalla conclusione, sette sono i corridori in testa alla gara: Quinn Simmons (Lidl-Trek), Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Junior Lecerf (Soudal Quick-Step), Felix Engelhardt (Team Jayco Alula), Frank Van den Broek (Team Picnic PostNL), Tiesj Benoot (Team Visma Lease a Bike), Hugo Houle (Israel Premier Tech). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sette corridori in testa a 110 km dal traguardo

LIVE Giro d'Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c'è Lorenzo Fortunato

