LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | sette corridori in testa a 100 km dal traguardo

Resta con noi per vivere ogni emozione del Giro di Svizzera 2025, dove sette corridori sono in fuga a soli 100 km dal traguardo. La tensione è alle stelle: cadute, scatti e strategie si succedono in una corsa che potrebbe riservare sorprese fino all’ultima pedalata. Segui in diretta questa tappa mozzafiato, perché ogni secondo può cambiare le sorti della classifica e regalarti l’adrenalina di un grande classico del ciclismo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA NEXTGEN DALLE 13.20 14.28 DifficoltĂ per Matthew Riccitello (Israel Premier-Tech): l’americano è nono nella generale. 14.25 I fuggitivi scollinano la salita. 14.22 Caduta in gruppo: coinvolti Simone Petilli (IntermachĂ©-Wanty), Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck), Thomas Gloag (Team Visma Lease a Bike), Bob Jungels (INEOS-Grenadiers). 14.20 E’ di 47 kmh la velocitĂ media registrata. 14.17 La testa della corsa imbocca la salita di Schwandi. 14.14 100 km al traguardo. 14.12 Vantaggio che sale a 3’30”. 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sette corridori in testa a 100 km dal traguardo

