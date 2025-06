LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in sei al comando

Rimanete sintonizzati per vivere in tempo reale l’emozionante tappa di oggi del Giro di Svizzera 2025! Sei forti al comando si sfidano lungo il percorso, mentre i protagonisti si contendono la vittoria. Con aggiornamenti continui e analisi dettagliate, questa corsa promette sorprese e spettacolo. Clicca qui per non perdere neanche un secondo dell’azione e scoprire chi dominerà questa emozionante battaglia su strada!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA NEXTGEN DALLE 13.20 16:13 L’olandese Frank van den Broek (Team Picnic PostNL) detta l’andatura nel gruppo di testa. 16:11 Sono in sette al comando: Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), Kevin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels), Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Oscar Onley (Team Picnic PostNL), Julian Alaphilippe( Tudor Pro Cycling Team), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Frank van den Broek( Team Picnic PostNL). 16:06 Il gruppo dei big vede il fuggitivo. 16:05 Siamo a venti chilometri dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in sei al comando

