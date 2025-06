LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | 60 km al traguardo gruppo a 2’30 dalla fuga

Rimanete con noi per vivere ogni istante della tappa di oggi del Giro di Svizzera 2025, un’emozionante sfida tra i migliori atleti. A 60 km dall’arrivo, il gruppo è a 2.8 secondi dalla fuga, mentre la battaglia tra i battistrada si infiamma. Non perdete gli aggiornamenti in tempo reale e scoprite chi dominerà questa spettacolare tappa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA NEXTGEN DALLE 13.20 15.21 Il gruppo ora è trainato dalla UAE Emirates. 15.18 Il margine dei corridori al comando scende sui 2?. 15.15 Ricordiamo i nomi dei sette battistrada: Quinn Simmons (Lidl-Trek), Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Junior Lecerf (Soudal Quick-Step), Felix Engelhardt (Team Jayco Alula), Frank Van den Broek (Team Picnic PostNL), Tiesj Benoot (Team Visma Lease a Bike), Hugo Houle (Israel Premier Tech). 15.12 Gruppo a 2’30” dai sette battistrada. 15.11 60 km al traguardo. 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 60 km al traguardo, gruppo a 2’30” dalla fuga

