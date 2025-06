LIVE | E' Giostra | la sfida dei quartieri al Re delle Indie Cambio di cavallo a Santo Spirito

La notte più vibrante dell'anno sta per iniziare, con la 147esima edizione della Giostra del Saracino che promette emozioni senza pari. I quartieri di Porta Crucifera, Porta Santo Spirito, Porta Sant'Andrea e Porta del Foro si preparano a sfidarsi in un duello epico per conquistare il titolo di re delle Indie. La sfida tra live e giostra si accende: chi trionferà questa sera alle 21,30? Restate con noi per scoprire l'esito di questa storica battaglia.

