L’Italia U21 punta la Germania dubbio Baldanzi | le condizioni del trequartista

L’Italia U21 si prepara alla sfida cruciale contro la Germania nei quarti di finale dell’Europeo, con grande entusiasmo e qualche dubbio sulla condizione di Baldanzi, il trequartista chiave. Mentre la Nazionale maggiore fatica e spera nel rilancio sotto Gattuso, i giovani azzurri vogliono scrivere un’altra pagina importante. Con il cuore e la grinta, gli Azzurrini sono determinati a proseguire il loro cammino e conquistare la semifinale.

Per una Nazionale che fatica e che spera di rilanciarsi con l’approdo in panchina di Gennaro Gattuso, c’è un’ Italia U21 che ha voglia di continuare il cammino all’Europeo di categoria. Dopo aver superato senza problemi la fase a gironi, chiuso al secondo posto solamente per il numero di reti segnate inferiore rispetto alla Spagna, gli Azzurrini si sono qualificati per i quarti di finale, dove si troveranno di fronte la Germania, con fischio d’inizio in programma domani, domenica 22 giugno, alla MOL Arena. Tra i punti di forza della formazione di Carmine Nunziata c’è Tommaso Baldanzi, che è però reduce dal problema avuto con la Slovacchia e che lo ha già tenuto fuori dal match con le Furie Rosse. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - L’Italia U21 punta la Germania, dubbio Baldanzi: le condizioni del trequartista

In questa notizia si parla di: italia - punta - germania - dubbio

Il colosso industriale brianzolo che punta sull'Italia: 1 milione di euro di investimenti per le fabbriche lombarde - Beta Utensili, colosso industriale brianzolo e leader europeo nella produzione di utensili per la meccanica, annuncia un investimento di oltre 1 milione di euro per potenziare le sue fabbriche in Lombardia.

35 ANNI DOPO: IL DIARIO DI ITALIA 90 - PUNTATA 8 VENERDI 15 GIUGNO: LE CONFERME DI CECOSLOVACCHIA E GERMANIA Venerdì, la settimana volge al termine, il mondiale entra nel vivo. E a pranzo quando mio padre torna da lavoro si parla solo d Vai su Facebook

Europei Under 21, dubbio Baldanzi: possibile forfait con la Germania; Italia fuori dalla Nations League. Agli azzurri non riesce la rimonta: 3-3 con la Germania; ll Bandolo - Quali rapporti tra Italia, Francia e Germania? Il punto, tra progetto europeo, economia e politica.

Germania Italia: cronaca e diretta match di Nations League - Al Westfalenstadion, il ritorno dei quarti di finale di Nations League Germania Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita ... Riporta calcionews24.com

Italia-Germania: Meloni, solidita' relazioni impossibile da mettere in dubbio (RCO) - perche' il rapporto tra Italia e Germania, la profondita' e la solidita' delle relazioni tra le nostre due nazioni sono semplicemente impossibili da mettere in dubbio. Lo riporta ilsole24ore.com