L' Italia protagonista della Motonautica mondiale | tutto pronto per il Grand Prix Offshore Cervia – Milano Marittima

L’Italia si appresta a brillare come protagonista indiscussa della motonautica mondiale, accogliendo con entusiasmo il Grand Prix Offshore Cervia – Milano Marittima. Dal 20 al 22 giugno 2025, la Romagna diventerà il palcoscenico di un evento internazionale imperdibile, con nove equipaggi pronti a sfidarsi in spettacolari manche tra adrenalina e passione per il mare. Un appuntamento che promette emozioni uniche e spettacoli indimenticabili.

Tutto è pronto per il Grand Prix Offshore Cervia – Milano Marittima, prima tappa del Campionato del Mondo Offshore Classe 3D5000, in programma dal 20 al 22 giugno 2025. Un evento internazionale che porterà nel nostro Paese, in Romagna il meglio della Motonautica mondiale, tra adrenalina, spettacolo e passione per il mare. In gara nove equipaggi provenienti da Italia, Svezia, Finlandia e Francia, pronti a sfidarsi in due spettacolari manche nella disciplina considerata la Formula 1 del mare per velocità, potenza e livello tecnico: gara 1 (short race) in programma venerdì 20 giugno nel pomeriggio, e gara 2 (long race) prevista per domenica 22 giugno a mezzogiorno.

