L'Inter rimonta l'Urawa Red Diamonds ma che fatica! 2-1 con Lautaro Martinez e Carboni all'ultimo secondo

Una sfida mozzafiato tra Inter e Urawa Red Diamonds che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all'ultimo secondo! Con una rimonta emozionante, i nerazzurri hanno conquistato la vittoria per 2-1, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Carboni. Un match ricco di tensione, passione e spettacolo, dimostrando ancora una volta come il calcio sappia regalare emozioni indimenticabili. La partita si conclude così, lasciando gli appassionati già in attesa della prossima avventura sul campo.

Inter-Urawa Red Diamonds, seconda giornata del Mondiale per Club Fifa Inter-Urawa Red Diamonds 2-1 MARCATORI - Watanabe 10` (U), Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

