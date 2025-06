l' Inter ribalta l' Urawa al Mondiale per club | 2-1 Carboni al 93'

L'Inter ribalta l’Urawa al mondiale per club, portando a casa una vittoria da brividi e il passaggio agli ottavi di finale. La rimonta, culminata con il gol decisivo di Carboni al 93’, dimostra cuore e determinazione dei nerazzurri. Con il successo, l’Inter si proietta verso nuove sfide, alimentando sogni e ambizioni nel prestigioso torneo globale. Una serata indimenticabile che scrive una pagina importante nella storia del club.

Seattle, 21 giugno 2025 - L'Inter ha rischiato seriamente di lasciare anzitempo il mondiale per club, ma la rimonta contro gli Urawa Reds, sofferta, spalanca la strada verso gli ottavi di finale. Tanta paura l'ha messa Watanabe nel primo tempo, ma nell'ultima parte di match una rovesciata di Lautaro e la zampata di Valentin Carboni hanno ribaltato il risultato e, forse, il futuro della squadra nerazzurra al mondiale. Con il successo, l'Inter sale momentaneamente a quattro punti e ora attenderà il risultato di River Plate-Monterrey, con gli argentini reduci dalla vittoria all'esordio proprio contro i giapponesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - l'Inter ribalta l'Urawa al Mondiale per club: 2-1. Carboni al 93'

In questa notizia si parla di: inter - mondiale - urawa - club

Risultati Mondiale per Club LIVE: inizia River Plate – Urawa Red Diamonds, match del girone dell’Inter - Il Mondiale per Club sta regalando emozioni indimenticabili, con sfide mozzafiato tra le migliori squadre del pianeta.

Risultati Mondiale per Club LIVE: Colidio sblocca River Plate – Urawa Red Diamonds, match nel girone dell’Inter - Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozioni e sorprese, tra gol di Colidio che sblocca il River Plate contro l’Urawa Red Diamonds e la Juventus impegnata nel girone G.

Mondiale per Club, Inter-Urawa Reds 2-1: Lautaro e Valentin Carboni ribaltano il risultato. E i nerazzurri di Chivu salgono a 4 punti Vai su Facebook

Ora in onda il pre partita di Inter-Urawa per il Mondiale per Club @FIFACWC. Calcio d'inizio alle 21 con la telecronaca di @MaxCallegarie Massimo Paganin Vai su X

Mondiale per club: in campo alle 21 Inter-Urawa Red Diamonds DIRETTA; Inter-Urawa Red Diamonds, Chivu: Ritrovare energie dopo 9 mesi di battaglie; FINALE Inter-Urawa 2-1: Carboni subentra e ribalta i giapponesi al 92'!.

Mondiale per club 2025, Inter-Urawa 2-1: nerazzurri primi nel girone - Al Mondiale per club 2025 prima vittoria per l’Inter: un gol di Valentin Carboni toglie le castagne dal fuoco alla squadra al 92' e regala al nuovo tecnico Chivu la prima gioia in nerazzurro. Scrive msn.com

Inter-Urawa Reds 2-1, le pagelle: Valentin Carboni (8) salva i nerazzurri, Lautaro (7,5) prodezza in rovesciata, Carlos Augusto (5) distratto - 1 i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds e sale a quota 4 punti nel gruppo E, conquistando la prima vittoria nel Mondiale per club dopo il pareggio all'esordio con ... Come scrive msn.com