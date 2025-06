L' Inter ribalta l' Urawa al 92' ! Lautaro e Carboni regalano la prima vittoria a Chivu

Un emozionante capovolgimento all’ultimo secondo: l’Inter ribalta l’Urawa al 92’, regalando a Chivu la prima vittoria sulla panchina nerazzurra. Dopo il gol di Watanabe, Lautaro e Carboni firmano il trionfo con due splendidi interventi: una rovesciata spettacolare e un guizzo decisivo. Con questa vittoria, i nerazzurri salgono a 4 punti, dimostrando determinazione e talento in una notte indimenticabile.

Finisce 2-1: Watanabe apre i giochi nel primo tempo, i due argentini regalano il successo ai nerazzurri. Decisiva una rovesciata di Lautaro e un guizzo di Valentin. Sommer e compagni a 4 punti.

