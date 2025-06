L’Inter evita di di farsi riconoscere anche in Giappone Chivu ha culo ma ha la calma dei competenti

L'Inter dimostra ancora una volta la sua abilità nel sorprendere, anche in condizioni avverse e lontano da casa. Con un mix di fortuna e determinazione, i nerazzurri di Chivu riescono a ribaltare il risultato all'ultimo minuto contro gli Urawa Red Diamonds in Giappone. È la testimonianza che, a volte, il cuore e la calma dei competenti fanno la differenza, regalando vittorie che sembravano ormai irraggiungibili.

Occhio che Chivu ha culo. L’Inter all’ultimo minuto vince una partita che sembrava perduta. Contro i modesti giapponesi degli Urawa Red Diamonds, i nerazzurri di Chivu sono stati sotto fino al minuto 78. Ha prima pareggiato Lautaro e a due minuti dalla fine, al 92esimo, il rientrante Valentin Carboni, di destro, l’ha piazzata nell’angolino basso. Si è rotto il crociato, è stato fuori quasi una stagione intera. È tornato da Marsiglia, si è curato e ora eccolo in campo a esultare. Vittoria per 2-1 e magari (molto probabilmente) vanno anche agli ottavi del Mondiale per club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it