L’intelligenza artificiale e il cervello | connettività in declino con ChatGPT

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il nostro modo di pensare e interagire, portando a riflettere sui limiti e le potenzialità del cervello umano in un mondo sempre più connesso. Con strumenti come ChatGPT, la linea tra capacità naturale e tecnologia si fende, aprendo nuove sfide e opportunità. Ma fino a che punto questa evoluzione ci aiuta o ci limita? La risposta richiede uno sguardo attento e consapevole verso il futuro.

L’era digitale ci ha abituato a strumenti che promettono di semplificarci la vita, ma l’avvento dell’intelligenza artificiale generativa come ChatGPT solleva interrogativi profondi sull’interazione tra tecnologia e cognizione umana. Un recente studio condotto dal MIT Media Lab su 54 studenti universitari ha esaminato proprio questo aspetto, rivelando un quadro complesso che merita attenzione, soprattutto in . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale - cervello - chatgpt

TikTok adesso dà vita alle foto: l’Intelligenza artificiale è sempre più integrata nei social - TikTok ha rivoluzionato il modo di vivere le immagini, introducendo AI Alive, uno strumento innovativo che trasforma foto statiche in video animati.

Sembra che l’intelligenza artificiale stia cambiando il mondo. E in effetti, negli ultimi anni, modelli come ChatGPT, Gemini o DeepSeek sono entrati nella nostra quotidianità: Ma cosa succede quando queste tecnologie iniziano ad assomigliare troppo a noi? E Vai su Facebook

Che effetto ha ChatGPT sul cervello? Uno studio ha una risposta poco rassicurante; ChatGPT fa male al cervello? I sorprendenti risultati di uno studio del MIT di Boston sul «debito cognitivo»; Usando l'Intelligenza Artificiale per scrivere il cervello riduce del 55% l'attività cerebrale. Gli effetti cognitivi e le pratiche a scuola. Lo studio.

«ChatGPT fa male al cervello? Si rischia un debito cognitivo, chi usa l'IA rinuncia ad appropriarsi delle proprie idee» - Ci si è abituati, o quasi, all'intelligenza artificiale nelle nostre vite. Come scrive msn.com

ChatGPT fa male al cervello? I sorprendenti risultati di uno studio del MIT di Boston sul «debito cognitivo» - Un analisi (preliminare) del Massachussets Institute of Technology mette in guardia dall’uso massiccio per compiti di scrittura di questi strumenti , che p ... Riporta msn.com