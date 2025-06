L’ingrediente perfetto lo chef Daniele Angeletti da Maria Grazia Cucinotta

Scoprire l’ingrediente perfetto significa anche celebrare il talento che unisce passione e solidarietà. Oggi, alle 11 su LA7, Maria Grazia Cucinotta e Roberto Rossi ci accompagneranno in un viaggio culinario speciale con chef Daniele Angeletti, protagonista dell’associazione "Lulù il paese del sorriso". Chef Angeletti, promotore di inclusione attraverso il suo ristoro "Venilà cucina dialettale" a Esanatoglia, dimostra come la cucina possa essere un ponte di speranza e integrazione. Non mancate!

Oggi, alle 11 su LA7, va in onda il programma " L’ingrediente perfetto " con Maria Grazia Cucinotta e Roberto Rossi, uno dei titolari del trotificio di Sefro, e un ospite speciale: chef Daniele Angeletti. Daniele è uno dei protagonisti dell’associazione " Lulù il paese del sorriso " che si occupa di inclusione per ragazzi con disabilità, che ha realizzato il ristoro inclusivo " Venilà cucina dialettale " a Esanatoglia dove i ragazzi possono esprimere le proprie potenzialità ed essere introdotti nel mondo del lavoro. Il ristoro è quasi interamente gestito da loro, debitamente formati e seguiti, ed offre piatti tipici dell’ entroterra marchigiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

