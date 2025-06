L’ingrediente anti age dell’anno? È la rucola

L'ingrediente anti-age dell’anno 200 è la rucola! Non solo perfetta in insalata, ma anche un alleato straordinario per la tua skincare. Proveniente dalla rinomata Piana del Sele Igp, questa verdura mediterranea si trasforma grazie a innovativi processi biotecnologici, valorizzando gli scarti e offrendo benefici sorprendenti. Scopri come la natura e l’innovazione si uniscono per donare giovinezza e vitalità alla pelle, rivoluzionando il modo di prendersi cura di sé.

No, non è solo perfetta per l'insalata: la rucola è il nuovo ingrediente anti-age che promette benissimo in termini di skincare. E non una verdura a caso, ma quella della Piana del Sele Igp, nel Salernitano, da sempre protagonista delle tavole mediterranee. Ora, grazie al progetto "100% Rucola", sostenuto dal Psr Campania 2014-2020, gli scarti di questa nota insalata a foglia sono stati valorizzati con tecnologie biotecnologiche avanzate, dando vita a un prezioso principio attivo: l'erucina. Rucola, l'ingrediente anti-age che non ti aspetti. Questo particolare ingrediente infatti, come ha spiegato il professor Gaetano Lamberti dell'Università di Salerno, avrebbe proprietà vasodilatatorie e cosmetiche.

